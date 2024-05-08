У Харкові прильоти по стадіону на території школи: є постраждалі, серед них – діти

У Харкові внаслідок чергової атаки є приліт у житловий район міста. Внаслідок атаки росіян є постраждалі.

За інформацією від міського голови Ігоря Терехова, попередньо, внаслідок удару по Харкову, постраждали діти. Цю інформацію також підтверджує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Окупанти вдарили по Харкову

Інформація про те, що в Харкові прогриміла серія вибухів, з'явилася о 13:11. Згодом Терехов повідомив, що російській війська вдарили по житловому району міста. Він також написав, що попередньо, постраждали діти.

Цю ж інформацію підтвердив згодом Синєгубов.

Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються,

– написав він.

За попередньою інформацією, росіяни влучили по відкритій місцевості на території освітньої установи. Синєгубов зазначив, що постраждали двоє дітей – хлопчики 13 і 15 років. Також є інформація, що постраждав хлопчик 12 років, медики надають йому допомогу.

За словами Терехова, стан одного з постраждалих дітей важкий, втім, він не уточнював, про яку дитину мовиться.

Кількість постраждалих зросла

У поліції Харківської області повідомили, що окупанти поцілили у стадіон на території школи. Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.

За інформацією від Синєгубова, постраждали 55-річний чоловік та 80-річна жінка.

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