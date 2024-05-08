У Харкові прильоти по стадіону на території школи: є постраждалі, серед них – діти
Джерело:Ігор Терехов
У Харкові внаслідок чергової атаки є приліт у житловий район міста. Внаслідок атаки росіян є постраждалі.
За інформацією від міського голови Ігоря Терехова, попередньо, внаслідок удару по Харкову, постраждали діти. Цю інформацію також підтверджує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Окупанти вдарили по Харкову
Інформація про те, що в Харкові прогриміла серія вибухів, з'явилася о 13:11. Згодом Терехов повідомив, що російській війська вдарили по житловому району міста. Він також написав, що попередньо, постраждали діти.
Цю ж інформацію підтвердив згодом Синєгубов.
Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються,
– написав він.
За попередньою інформацією, росіяни влучили по відкритій місцевості на території освітньої установи. Синєгубов зазначив, що постраждали двоє дітей – хлопчики 13 і 15 років. Також є інформація, що постраждав хлопчик 12 років, медики надають йому допомогу.
За словами Терехова, стан одного з постраждалих дітей важкий, втім, він не уточнював, про яку дитину мовиться.
Кількість постраждалих зросла
У поліції Харківської області повідомили, що окупанти поцілили у стадіон на території школи. Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.
За інформацією від Синєгубова, постраждали 55-річний чоловік та 80-річна жінка.
Масована атака 8 травня: що відомо
- У ніч на 8 травня російські війська випустили по території України 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Повітряним силам вдалося знищити переважну більшість ворожих об'єктів у небі, запущених ворогом, а саме 59 повітряних цілей.
- Як і минулі рази основна ціль окупантів – енергетична інфраструктура. За інформацією від Міненерго, енергооб'єкти постраждали у 6 регіонах України.
- У зв'язку із цим можливі відключення світла по всій території України. Це може відбутися у проміжку між 18:00 та 22:00. Інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.