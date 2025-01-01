У Харкові прогриміла серія вибухів: що відомо про небезпеку

У Харкові ввечері 1 січня пролунала серія вибухів. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Тривогу у Харківській області оголосили ще о 18:40. Спочатку Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих ударних дронів для регіону, а згодом до того додалася ще й активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали військові.

О 20:08 Повітряні сили написали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину. Через 10 хвилин стало відомо про пуски КАБів у напрямку Харкова, о 20:25 знову було повідомлення про загрозу для жителів міста через керовані авіабомби.

Близько 20:27 у Харкові пролунали вибухи.

"У Харкові було чутно серію вибухів", – написали журналісти Суспільного.

Наразі ні в ОВА, ні в мерії не коментували наслідки вибухів у Харкові.

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