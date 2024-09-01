У Харкові прогриміли нові вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом знову опинився Харків.

Ввечері 1 вересня Росія знову атакувала Харків. Раніше ворог вже влучив у торгівельний центр та інші об'єкти.

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У місті знову було гучно

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи. Майже одразу їх підтвердила місцева влада. Глова Харківської військової адміністрації закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Окупанти завдають ударів,

– написав він.

Повітряні сили раніше писала про загрозу використання балістичного озброєння зі сходу. Також після повідомлення про вибухи, ПС попросили харків'ян перебувати в укриттях.

Поки невідомо, чи були влучання.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спуститись у сховище або хоча б скористатись правило двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.