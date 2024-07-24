У Харкові – потужні вибухи: на місці влучання сильна пожежа

Вранці 24 липня у Харкові чули серію вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Інформацію вже підтвердила місцева влада. Є інформація про влучання в цивільний об'єкт на території міста.

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Вибухи у Харкові

Мер міста Ігор Терехов о 12:13 написав, що у Харкові пролунали звуки потужних вибухів. Він закликав громадян бути обережними. Вже невдовзі він повідомив про наслідки.

Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється,

– зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що атакований об'єкт – цивільний. Станом на 12:22 інформації про постраждалих не надходило.

Варто вказати, що опівдні Повітряні сили написали про загрозу застосування балістики зі Сходу. У низці регіонів оголосили ракетну небезпеку, лунали сирени. Вже о 12:31 тривогу оголосили по всій території країни. Причина – зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).