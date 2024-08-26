У Харкові прогриміла серія вибухів

Росія випустила по Україні десятки ударних БпЛА та крилатих ракет уночі та вранці 26 серпня. Під ударо потрапив Харків.

В місті вже пролунала серія вибухів. Зауважимо, що в небі над Україною досі перебувають десятки "Шахедів" та ракет.

Дивіться також Росіяни підняли Ту-95 для можливої атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Що відомо про вибухи у Харкові

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Харкові лунають звуки вибухів. Будьте обережні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас голова ОВА Харкова Олег Синєгубов заявив, що окупанти продовжують завдати ударів по Харкові та закликав перебувати в укриттях.

Також кореспонденти Суспільного спочатку нарахували три вибухи, а через декілька хвилин у місті пролунала нова серія.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, на Полтавщині росіяни поцілили у промисловий об'єкт. За попередньою інформацією, поранено 5 людей.