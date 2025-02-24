У Харкові прогриміла серія вибухів

Росія атакує Україну увечері 24 лютого, внаслідок цього вибухи пролунали у Харкові. Повітряні сили повідомляли про низку загроз для регіону до того.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в області була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили близько о 19:07. Повітряні сили спершу повідомили про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів для регіону. Згодом з'явилися повідомлення про ракетну небезпеку.

Вже о 22:43 оборонці неба застерегли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у напрямку Харківської області. Першу інформацію про вибухи оприлюднили орієнтовно о 22:50. Пізніше повідомили про повторні вибухи.

У Харкові чутно нову серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко своєю чергою також повідомив, що у населеному пункті чули серію вибухів. З'ясовують інформацію щодо влучань по території міста та прилеглих населених пунктів.

До слова, незадовго до цього гучно було у Дарницькому районі Києва. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони у столиці. Він застерігав про те, що нові БпЛА ще заходять на місто.