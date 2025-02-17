У Харкові прогримів вибух: ворог ударив по місту безпілотником

У Харкові вдень 17 лютого пролунав гучний вибух. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Харкові

Тривогу у Харківській області оголосили о 13:55. Повітряні сили писали про активність ворожої авіації.

Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

– зазначали військові.

Вибух у самому Харкові чули о 14:06. Про це писали місцеві журналісти Суспільного.

"У Харкові було чутно вибух", – зауважували кореспонденти.

Пізніше Ігор Терехов розповів, що російські загарбники ударили по Харкову БпЛА. Всі деталі наразі з'ясовують.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА "Молнія".

Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється. На цю хвилину – без постраждалих,

– резюмував Синєгубов.

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