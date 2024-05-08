У Харкові прогримів вибух за кілька хвилин після оголошення тривоги

Росіяни не припиняють терор цивільного населення України. Вранці у Харкові знову пролунали вибухи.

Повітряні сили попередили про загрозу за кілька хвилин до гучного звуку.

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Вибух у Харкові

Близько 11:09 у Харкові прогримів потужний вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку на регіон.

Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!

– написав він.

Повітряні Сили за дві хвилини до цього – о 11:07, попередили харків'ян про ракетну небезпеку.

Згодом у ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нічна атака на Україну

Вночі 8 травня російські військові тероризували Україну за допомогою ракет різного типу та "Шахедів". Зокрема, фіксувалися пуски з бомбардувальників Ту-95МС, на Україну летіли "Калібри", а також "Кинджал".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Всього українським оборонцям вдалося знищити 59 з них.

Ціллю росіян цього разу знову стала енергоструктура нашої держави. Як повідомили у Міненерго, ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах – у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Окрім вищезазначених областей, ворог спрямував ракети й на Київ. Як повідомили в КМВА, для атаки на столицю ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які заходили з кількох напрямків. Проте завдяки зусиллям оборонців неба, всі повітряні цілі в межах Києва були знищені.