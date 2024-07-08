В Харкові прогримів вибух

Росіяни не припиняють атакувати Харків та область. В ніч на 8 червня жителі обласного центру знову почули вибух.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили вдень 7 липня: наразі вона триває вже понад 10 годин. Окрім Харківської області, сигнал повітряної тривоги також лунає на Херсонщині та Миколаївщині.

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В Харкові пролунав вибух

Про звуки вибуху в Харкові місцеві жителі повідомили о 00:28.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– написали журналісти Суспільного.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Харків та Харківський район: будьте в укриттях!

– написав він.