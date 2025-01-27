У Харкові прогримів вибух

Російські війська продовжують терор українських міст і сіл. Так, ввечері в понеділок, 27 січня, в Харкові було чутно звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух у Харкові

Ввечері 27 січня російські окупанти запустили на Україну дрони. Так, відповідно до інформації Повітряних сил, о 22:06 було зафіксовано БпЛА на Харківщині, які рухалися в західному напрямку.

Менше, ніж через годину стало відомо, що в Харкові було гучно. Так, про вибух журналісти повідомили о 22:57.

У Харкові було чутно вибух,

– проінформували вони.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Додамо, що Шахеди атакують також і Київщину. Так, у повітряному просторі регіону було зафіксовано БпЛА. Відомо, що сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Нагадаємо, що росіяни також запускали по Україні ударні дрони і в ніч проти 27 січня. Для атаки окупанти використали 104 "Шахеди" й безпілотники-імітатори різних типів.