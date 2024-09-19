У Харкові пролунали вибухи: є влучання у одному з районів

Російські війська не припиняють тероризувати мирні міста України. Близько опівночі 18 вересня у Харкову пролунав вибух.

В Повітряних силах попереджали про небезпеку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбою повітряної тривоги, це може зберегти вам життя.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Першими про вибух у Харкові повідомили кореспонденти Суспільного об 23:52. Вже за хвилину цю інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Харкові вибух! Будьте обережні,

– написав Терехов.

Вже опівночі 19 вересня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про повторні вибухи в місті.

"За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території", – повідомив Синєгубов.

Наразі повідомлення щодо постраждалих не надходили.

Вже об 00:40 Терехов розповів, що удар прийшовся по лісосмузі Шевченківського району. На разі встановлюється тип ракет, якими було завдано удару.

"На місці "прильотів" пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів – вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває", – написав міський голова.

Зауважимо, що у Повітряних силах об 23:31 написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що декількома годинами раніше вибухи пролунали у Сумах. Внаслідок російського удару було знеструмлено частину міста.

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