У Харкові пролунала нова серія вибухів
Джерело:Олег Синєгубов
Вдень 26 червня в Харкові повторно пролунали вибухи. Наразі в області оголошена повітряна тривога.
Росіяни не перестають цинічно обстрілювати Харківщину та застосовувати КАБи.
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В Харкові знову пролунали вибухи
Про вибухи в місті повідомили о 16:40.
Повторні вибухи! Будьте в укриттях!
– написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харківській міський голова Ігор Терехов також підтвердив серію вибухів у місті. Наразі влада не надала подальших коментарів щодо вибухів на Харківщині.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Росія вдарила по Дергачах
Російська армія вдень 26 червня також завдала авіаудару по місту Дергачі Харківського району. Пізніше уточнили, що росіяни завдали ударів по житловому сектору.
Відомо про 9 постраждалих, серед них: літні чоловік та жінка, що зазнали осколкових поранень, двоє дітей та одна жінка з гострою реакцією на стрес.