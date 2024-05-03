У Харкові пролунала серія вибухів: в області ракетна небезпека
Росія постійно завдає ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом вже вкотре опинився Харків.
Росія вдень 3 травня знову атакувала Харків. У місті чули цілу серію вибухів.
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У регіоні сповіщали про загрозу
Кореспонденти суспільного повідомили про вибухи та припустили, що, ймовірно, вони пролунали за межами міста, тобто в області.
Перед цим повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході. Там наголошували, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:39. Менше, ніж за 10 хвилин, надійшли повідомлення про вибухи.
Харків постійно перебуває під вогнем ворога.
30 квітня Росія атакувала 2 райони Харкова
- Унаслідок атаки є прильоти у двох районах міста. Відомо про загиблих та поранених.
- Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі. Згодом в ОВА повідомили про 2 загиблих та 6 – поранених. Та інформація щодо другого загиблого не підтвердилась.
- За даними Харківської обласної прокуратури, станом на 17:03 30 квітня відомо, що загалом внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по місту загинув один чоловік, ще 10 – травмовано. Внаслідок російського авіаудару по Київському району отримали травми 6 людей. Серед них двоє чоловіків, двоє жінок та двоє поліцейських.