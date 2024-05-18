У Харкові черговий приліт по житлових будинках: серед поранених є діти

У Харкові посеред дня 18 травня пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запуск керованих авіаційних бомб.

Повітряна тривога у Харківській області триває з 8:29 18 травня. Станом на 14:55 область ще залишалась червоною.

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Що відбувається у Харкові

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські окупанти запустили керовані авіаційні бомби з допомогою тактичної авіації на Харківщині.

У місті гучно. Серія вибухів,

– заявив Терехов о 14:50.

Міський голова закликав людей бути обережними. Адже ворог ледь не щодня обстрілює обласний центр Харківської області та увесь регіон.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вороги вдарили по Харкову. Він пояснив, що інформацію про постраждалих перевіряють профільні служби.

Згодом мер міста Ігор Терехов заявив, що був приліт по житловому сектору.

Декілька приватних будинків зруйновано, є п'ятеро постраждалих,

– написав Ігор Терехов станом на 15:19 18 травня.

Олег Синєгубов заявив про руйнування житлової інфраструктури та підтвердив дані про 5 поранених. Також посадовець пояснив, що серед поранених двоє дітей – 13 та 16 років. Вони зазнали легких поранень.

Ворог вдарив по мирних у Харкові