У Харкові пролунала серія вибухів: є загоряння цивільної інфраструктури

Вдень 28 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Наразі в місті оголошена повітряна тривога.

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків – вибухи в місті лунають ледь не щодня.

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Удар по Харківському району

Першу серію вибухів місцеві почули о 16:35. Вже о 16:51 стало відомо про нову серію вибухів.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська вдарили по населеному пункту в Харківському районі.

Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства,

– написав він.

За словами голови ОВА, попередньо – постраждалих немає.

Вибухи в Харкові

Під час іншої серії вибухів окупанти вдарили по Київському району Харкова.

Близько 17 години окупанти вдарили по Київському району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих,

– повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, є загоряння цивільної інфраструктури.

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Серію вибухів прокоментував і мер Харкова Ігор Терехов.

КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих,

– написав міський голова.

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