У Харкові пролунала серія вибухів: є загоряння цивільної інфраструктури
Джерело:Cуспільне
Вдень 28 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Наразі в місті оголошена повітряна тривога.
Росіяни не припиняють обстрілювати Харків – вибухи в місті лунають ледь не щодня.
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Удар по Харківському району
Першу серію вибухів місцеві почули о 16:35. Вже о 16:51 стало відомо про нову серію вибухів.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська вдарили по населеному пункту в Харківському районі.
Близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства,
– написав він.
За словами голови ОВА, попередньо – постраждалих немає.
Вибухи в Харкові
Під час іншої серії вибухів окупанти вдарили по Київському району Харкова.
Близько 17 години окупанти вдарили по Київському району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих,
– повідомив Синєгубов.
За попередньою інформацією, є загоряння цивільної інфраструктури.
Серію вибухів прокоментував і мер Харкова Ігор Терехов.
КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих,
– написав міський голова.
Окупанти не припиняють терор Харківщини
- 27 травня війська Росії завдали авіаудару по селу Богуславка, обсипавши снарядами житлове подвір'я, внаслідок чого двоє хлопчиків поранені, а жінка похилого віку загинула.
- Також є загиблі та поранені у селі Стариця та поранені у Вовчанську. А в прикордонному населеному пункті Івашки через підрив загинули двоє людей.
- Двома днями раніше росіяни здійснили цинічний удар по "Епіцентру" в Харкові. Близько 16 години дня росіяни із різницею у секунду вдарили по гіпермаркету авіаційними боєприпасами УМПБ Д-30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в момент атаки в гіпермаркеті "Епіцентр" було близько 200 людей. Близько 100 з них встигло відреагувати на сигнал тривоги та сховатись.