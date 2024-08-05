У Харкові пролунала серія вибухів

Росія знову атакувала Харків під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ не попереджали про ракетну атаку.

Військові зазначали, що країна-агресор запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 22:44 4 серпня, станом на 0:13 5 серпня – червоною залишається частина України включно з Харківщиною, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Харкові

У Харкові чутно серію вибухів,

– повідомило Суспільне орієнтовно о 0:06 5 серпня.

Перед цим начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що станом на північ проти 5 серпня – російські безпілотники перебували в районі Харкова.

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До речі, станом на 0:19 влада Харкова та області не розповідала про наслідки атаки росіян.