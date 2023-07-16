Ворог вдруге за добу вдарив по Харкову: на місці влучання виникла пожежа, є постраждалі

У Харкові пролунали потужні вибухи після відбою тривоги. Місцеві жителі повідомили щонайменше про три вибухи.

Інформація про вибухи почала надходити близько о 18:50. До слова, тривогу в області скасували о 18:44, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти вкотре обстріляли Харків

"Суспільне" заявило, що росіяни атакували Харків. У місті пролунало щонайменше 3 вибухи після відбою повітряної тривоги.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місце "прильоту" вже виїхали усі відповідні спецслужби.

Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється,

– повідомили в ОВА.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що Харків вдруге від початку доби опинився під ворожою атакою. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Основ'янський район міста.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо – влучання в Основ'янському районі.Будьте обережні й користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", – наголосив Терехов.

Станом на 19:27 відомо про 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа, проте служби працюють над ліквідацією наслідків.

У мережі також повідомляли, що з території Бєлгородщини знову запустили ракети, ймовірно, у бік Харкова. Після цього у місті знову пролунали вибухи.



Ворог запустив ракети з Бєлгородщини / фото із соцмереж

Станом на 19:50 кількість постраждалих збільшилася до 7 осіб. Також є непідтверджена інформація про одного загиблого. Згодом Олег Синєгубов спростував інформацію про загиблого. Разом з тим, він повідомив про госпіталізацію постраждалих.

На цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків з осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці,

– повідомили в ОВА.

Росіяни кожного дня атакують Харківщину

Синєгубов також повідомив, що протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік – отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

В області також триває розмінування територій. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 7 гектарів території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

Ворог завдав удару по Харкову уночі