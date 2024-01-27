У Харкові пролунали вибухи

Росія ввечері атакувала Харків. Жителі міста чули звуки вибухів.

Ввечері 27 січня у Харкові пролунали вибули. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що відомо про російську атаку

О 19:57 на Харківщині та ще у низці областей оголосили тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Приблизно о 20:00 моніторингові канали повідомили, що на Харківщині пролунав вибух. В той самий час Ігор Терехов повідомив про вибухи в обласному центрі.

Харків чує вибухи. Будьте обережні!

– написав міський голова.

Близько 20:04 телеграм-канали повідомили про повторні вибухи у Харківській області.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у своїх соцмережах звернувся до місцевого населення. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

Повітряні сили також повідомляли, що російські окупанти запустили зі сходу ракети у напрямку Полтави та Кременчука. Місцеві канали писали, що ці ракети пролетіли транзитом через Харківську область. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових каналів, це могли бути "Іскандери".

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