У Харкові пролунали вибухи

У ніч проти 24 лютого харків'яни чули вибухи.

Перший вибух пролунав близько 4:00. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Суспільне. Після цього чули ще один – ймовірно, за містом.

Ще о 2:15 у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині. Тоді ж в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Зверніть увагу! Напередодні у Харкові запровадили нову систему оповіщення про повітряні тривоги. Вона дасть можливість точніше визначати загрози.