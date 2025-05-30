У Харкові пролунали вибухи на тлі загрози балістики та атаки БпЛА

У Харківській області вночі 30 травня актуальною була загроза ударних БпЛА ворога та балістики зі сходу. У Харкові чули вибухи.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 30 травня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 01:51, у Харкові – о 02:05. Уночі 30 числа Повітряні сили писали про небезпеку для регіону від ударних БпЛА ворога, а також про загрозу пуску ворогом балістики зі сходу.

Близько 3 ночі у Харкові почули серію вибухів. У цей час у небі області помітили швидкісні цілі.

Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

– написав міський голова Ігор Терехов у соцмережах.

"Харків під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно вибухи", – додали в ОВА. Та й мер уточнив: "Серія вибухів у місті – Харків під масованою атакою БпЛА".

На 03:30 стало відомо, що є влучання у Слобідському районі, інформації про постраждалих не було.

Зауважмо, 29 травня увечері ворог атакував Харківщину 2 ракетами, які влучили в передмістя Чугуєва та пошкодили будівлі та транспортні засоби цивільного підприємства. Примітно, що російська армія застосувала ракети Х-35, які за своїм призначенням були протикорабельними.

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