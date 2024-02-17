У Харкові пролунало кілька вибухів: у ЗСУ попереджали про загрозу балістики
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Вибух у місті пролунав близько о 14:51. Тривогу ж оголосили о 14:48.
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Окупанти могли атакувати балістикою
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Вже за кілька хвилин у Харкові пролунав вибух, а після цього – ще кілька.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях через терористичну атаку росіян.
Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів,
– мовиться у повідомленні.
Синєгубов згодом повідомив, що близько 15:40 ворог завдав ударів по селу Липці Харківського району. За попередньою інформацією, окупанти використовували реактивні системи залпового вогню.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
До слова, це вже не вперше у Харкові оголошують тривогу 17 лютого через загрозу балістичного озброєння. Перед цим тривогу оголошували о 11:58. Тоді окупанти атакували Запоріжжя.
Росія вдарила по Запоріжжю
Удень 17 лютого окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Близько о 12:10 пролунав потужний вибух поблизу села Наталівка у Запорізькому районі.
Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під ударом окупантів опинився об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя. Через це стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів). Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання.
Інформація про постраждалих не надходила.