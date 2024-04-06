У Харкові пролунав вибух: Росія вдарила КАБом по житловому району

Жителі Харкова почули звук вибуху. Згодом відреагувала місцева влада.

У суботу, 6 квітні, у Харкові пролунав вибух. Повідомлення про це у соцмережах з'явилися близько 15:46.

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Що відомо про атаку

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибух. Близько 15:47 він дав зрозуміти, що російські загарбники атакували Харківщину.

Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!

– написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов о 16:02 прокоментував російську атаку.

Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ,

– заявив він.

Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 15:04. У ПС ЗСУ попереджали активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Близько 15:11 Повітряні сили заявили про пуски керованих авіаційних бомб російськими літаками на Харківщині.

Трохи пізніше глава ОВА Синєгубов дав зрозуміти, що, на жаль, є жертви та постраждалі. Попередньо, одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

За словами Синєгубова, росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру. Також загорілася автівка. Наразі профільні служби оглядають місце атаки.

Росія постійно атакує Харків