У Харкові пролунав вибух: Росія вдарила КАБом по житловому району
Джерело:Олег Синєгубов
Жителі Харкова почули звук вибуху. Згодом відреагувала місцева влада.
У суботу, 6 квітні, у Харкові пролунав вибух. Повідомлення про це у соцмережах з'явилися близько 15:46.
Читайте також Є 2 великі проблеми: у ЗСУ пояснили, чому складно відбивати атаки Росії на Харків
Що відомо про атаку
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибух. Близько 15:47 він дав зрозуміти, що російські загарбники атакували Харківщину.
Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!
– написав він.
Мер Харкова Ігор Терехов о 16:02 прокоментував російську атаку.
Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ,
– заявив він.
Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 15:04. У ПС ЗСУ попереджали активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Близько 15:11 Повітряні сили заявили про пуски керованих авіаційних бомб російськими літаками на Харківщині.
Трохи пізніше глава ОВА Синєгубов дав зрозуміти, що, на жаль, є жертви та постраждалі. Попередньо, одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.
За словами Синєгубова, росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру. Також загорілася автівка. Наразі профільні служби оглядають місце атаки.
Росія постійно атакує Харків
- Окупанти не дають спокою жителям Харкова. Нещодавно вони атакували обласний центр дронами-камікадзе.
- Під час атаки у ніч на 4 квітня загарбники двічі вдарили по одних і тих же цілях через короткий проміжок часу. Через це, на жаль, загинули троє рятувальників, які працювали на місці влучання після першого прильоту, а також 69-річна жінка.
- Внаслідок чергового прояву російської агресії 12 людей постраждали. Серед поранених – медсестра та співробітник поліції.
- Тієї ночі росіяни пошкодили у Харкові 3-поверховий та 16-поверховий житлові будинки. Також вони поцілили своїми "Шахедами" по приватному сектору.