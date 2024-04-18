У Харкові пролунав потужний вибух: росіяни могли завдати авіаудару
Ворог не полишає терору Харкова. Вдень 18 квітня у місті чули потужний вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
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У Харкові чули вибух
О 13:53 в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах пояснили, що тривогу оголосили через значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 14:17 в ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині та Донеччині. Після цього в Харкові пролунав вибух.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вкотре завдають ударів. Тому він закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.
Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів,
– попередив Синєгубов.
Окупанти зранку атакували Дніпропетровщину
Зранку 18 квітня росіяни також атакували Дніпропетровську область. Так, у Дніпрі чули 2 потужних вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Як згодом повідомили в Дніпропетровській ОВА, окупанти завдали ударів по інфраструктурному об'єкту. На місці атаки виникли пожежі. На жаль, також відомо про постраждалих.
Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості,
– повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Ворог не полишає терору Харківщини
- 17 квітня окупанти завдали авіаудару по Куп'янському району. Так, ворог скинув ФАБ-250 на населений пункт Кіндрашівка. Унаслідок авіаудару спалахнув дах господарчої споруди агрофірми. Також пошкоджено перекриття та саму господарчу споруду, два приватні будинки. Про постраждалих інформація не надходила.
- Протягом доби 16 квітня окупанти також не полишали терору Харківщини. Російські військові обстрілювали регіон з артилерії, мінометів, РСЗВ і завдав авіаударів. Так, у Золочеві ворог вдарив КАБом по будівлі "Укрпошти" – постраждали 57-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували з акубаротравмами.
- 14 квітня окупанти вдарили "Шахедами" по інфраструктурі Харківщини. Під ударом ворога вкотре була енергетична інфраструктура, однак силам та засобам ППО вдалося знищити ударні БпЛА.