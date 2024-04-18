У Харкові пролунав потужний вибух: росіяни могли завдати авіаудару

Ворог не полишає терору Харкова. Вдень 18 квітня у місті чули потужний вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

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У Харкові чули вибух

О 13:53 в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах пояснили, що тривогу оголосили через значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 14:17 в ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині та Донеччині. Після цього в Харкові пролунав вибух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вкотре завдають ударів. Тому він закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів,

– попередив Синєгубов.

Окупанти зранку атакували Дніпропетровщину

Зранку 18 квітня росіяни також атакували Дніпропетровську область. Так, у Дніпрі чули 2 потужних вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Як згодом повідомили в Дніпропетровській ОВА, окупанти завдали ударів по інфраструктурному об'єкту. На місці атаки виникли пожежі. На жаль, також відомо про постраждалих.

Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості,

– повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Ворог не полишає терору Харківщини