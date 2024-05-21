У Харкові вранці пролунали вибухи: росіяни вдарили по обʼєкту транспортної інфраструктури
Російські війська в черговий раз завдали удару по Харкову вранці 21 травня. Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.
О 6:43 в Харкові оголосили повітряну тривогу. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.
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Росіяни атакували Харків
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці було завдано чергового удару по Харкову.
Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху,
– написав Терехов.
У Повітряних силах попереджали про загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.
Згодом міський голова повідомив, що ціллю росіян став обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.
Окупанти вдарили по Черкаській Лозовій у Харківській області: коротко
- Вранці 19 травня окупаційні війська задали цинічного удару по селу Черкаська Лозова у Харківській області. Відомо, що від удару 7 людей загинуло, ще 28 отримали поранення.
- Росіяни підло атакували двічі. Перший удар був близько 11:00, а другий удар завдали через 10 хвилин, одразу після того, як на місце події прибули рятувальники.
- На чергову терористичну атакую Росії відреагував і Зеленський. Він заявив, що світ має силу покласти край вбивствам українців. За словами президента, для цього має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів" світу.