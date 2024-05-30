У Харкові пролунав вибух

У Харкові посеред дня пролунав вибух. Військові попереджали про небезпеку.

Повітряна тривога в регіоні триває з 12:53 30 травня. Українські військові попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування балістики, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух в Харкові

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях, адже ворог завдає ракетних ударів.

Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні!

– заявив посадовець.

Суспільне написало, що вибух в Харкові пролунав о 13:40 30 травня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили об:

13:37 – про ракетну небезпеку для областей, де оголошено повітряну тривогу;

13:43 – про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

На жаль, орієнтовно о 13:55 журналісти знову повідомили про вибух в Харкові.

Міський голова Харкові Ігор Терехов вибух в місті станом на 14 годину 30 травня не коментував.

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