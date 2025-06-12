В Харкові пролунали вибухи: під ударом був Шевченківський район
- Вночі 12 червня Росія атакувала Харків "Шахедами", зокрема, Шевченківський район.
- Міський голова закликав мешканців бути обачними, інформація про постраждалих не надходила.
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на 12 червня ворог в черговий раз атакував Харків "Шахедами".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Терехов о 01:38 повідомив, що в Харкові пролунав вибух. Він також закликав містян бути обачними.
Місто знову під атакою "Шахедів" – у повітрі ще є безпілотники,
– наголосив міський голова.
За попередньою інформацією, окупаційні війська вдарили по Шевченківському району. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.
Пізніше Терехов додав, що один з ударів прийшовся по подвір'ю школи, в будівлі вибило вікна. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
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Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також атакували Харків ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару є загиблі та десятки поранених.