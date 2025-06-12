В Харкові пролунали вибухи: під ударом був Шевченківський район

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на 12 червня ворог в черговий раз атакував Харків "Шахедами".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Що відомо про вибухи у Харкові

Терехов о 01:38 повідомив, що в Харкові пролунав вибух. Він також закликав містян бути обачними.

Місто знову під атакою "Шахедів" – у повітрі ще є безпілотники,

– наголосив міський голова.

За попередньою інформацією, окупаційні війська вдарили по Шевченківському району. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.

Пізніше Терехов додав, що один з ударів прийшовся по подвір'ю школи, в будівлі вибило вікна. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також атакували Харків ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару є загиблі та десятки поранених.