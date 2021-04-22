Журавлівський гідропарк у Харкові істотно змінять. Він стане новим місцем для відпочинку містян та гостей міста. План реконструкції презентував секретар міськради Ігор Терехов.

Чиновник зазначив, що реконструкцію почнуть найближчим часом. Проте до того ще мають встигнути оновити міський зоопарк до Дня міста. Його традиційно святкують 23 серпня.

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Яким буде новий гідропарк

Як розповів Ігор Терехов, у гідропарку зроблять різні зони для відпочинку. Зокрема:

набережна;

пляжна та пікнікові зони з альтанками;



Відпочинкова зона у Журавлівському гідропарку / Фото Харьков LIVE

зона гамаків;



Зона гамаків у Журавлівському гідропарку / Фото Харьков LIVE

дитячий і спортивні майданчики з різними тренажерами;



Дитячий майданчик / Фото Харьков LIVE

бігові та велодоріжки;

з'явиться амфітеатр зі сценою на воді;

човнова станція.



Відпочинкові зони Журавлівського гідропарку / Фото Харьков LIVE

Важливо! Журавлівський гідропарк – місце відпочинку, площа якого сягає 180 гектарів. Він розташований в одному з найстаріших районів міста. Рекреаційну зону там створили ще на початку 50-тих років минулого століття.