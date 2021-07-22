Відповідне відео жінка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Згодом, найімовірніше, видалила його.

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Вона зауважила, що батьки дитини дозволили їй покурити кальян. Що цікаво, дитину не лише вчили вдихати дим, але й виконувати різні трюки. На відео видно, як дитина постукує пальцем по щоці, щоб випускати дим кільцями.

Молодець. Тітка поганому не навчить,

– сказала тітка.

Тітка дала племінниці покурити кальян: дивіться відео

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