У Харкові вибух: Росія обстрілює область КАБами
Росія вкотре обстрілює прифронтові області авіабомби. Під ударом опинився Харків.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що у місті прогримів вибух, передає 24 Канал.
Дивіться також Уже 16 днів не виходить на зв'язок: у Харкові за дивних обставин зник журналіст Олександр Лапшин
У Харкові прогримів вибух
Вдень, 14 червня, орієнтовно о 16:05 у Харкові пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже через кілька хвилин, близько 16:10, місцеві телеграм-канали повідомили, що у місті прогримів вибух.
У Харкові чутно звук вибуху,
– йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ворог атакував передмістя Харкова. У поліції Харківської області звернулися до громадян та закликали не залишати укриття до відбою сигналу.
Вже о 16:17 з'явилися повідомлення моніторингових каналів про те, що ще одна керована авіабомба рухається у напрямку передмістя.Зверніть увагу! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Росія регулярно обстрілює місто та область КАБами: що відомо
- Ввечері, близько о 17:30, ворог завдав авіаударів по Київському та Салтівському районах міста. У Київському районі були пошкоджені приватні будинки. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків дістали 77-річного чоловіка, який пізніше помер в лікарні. Також 7 людей зазнали вибухові травми.
- У Салтівському районі відбулось влучання по території гаражного кооперативу. Внаслідок удару пошкоджено приблизно 70 гаражів та понад 20 автомобілів. Також є постраждали 37-річний чоловік.
- Крім того, один з КАБів, який впав у приватному секторі, не розірвався.
- Вдень, 9 червня, у Харкові пролунала ціла серія потужних вибухів. Російські загарбники обстріляли цивільне населення керованими авіабомбами. Внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль.
- На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. За попередньою інформацією, ворог використав авіаційний боєприпас УМПБ Д-30. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин наголошував, що на Харківському напрямку, особливо на прикордонні, росіяни продовжують масовано використовувати керовані авіаційні бомби. Велику кількість КАБів ворог скидає також на Куп'янськ.