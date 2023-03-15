СБУ затримала зрадника, який готував теракти проти українських льотчиків

У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Наразі його тримають під вартою.

Зрадник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на території Харкова. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Важливо В Україні засудили кілера, який готував вбивство Буданова і Резнікова

Українець готував теракти проти наших захисників

Зловмисник стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їхньої дислокації, а також маршрути пересування. Особливу увагу ворог мав щодо військових льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників СБУ.

У підсумку правоохоронці затримали зрадника під час спроби передачі агресору розвідувальної інформації.

Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів,

– розповіли в СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Харкова, якого у листопаді 2022 року завербував співробітник ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. У вербуванні допоміг родич зрадника, який мешкає у Росії.

"Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту", – зазначили правоохоронці.

У Харкові затримали зрадника / фото СБУ

Що загрожує зраднику

СБУ вже повідомила затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Розслідування триває.

В України викривають зрадників