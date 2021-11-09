Для розгляду справи водій попросив залучити свою "групу підтримки", на що поліцейські погодилися. Трапилося це 7 листопада близько 11:00.

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Пропонував 500 гривень

Патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів встановили, що водій не отримував посвідчення.

Щоб уникнути відповідальності, водій неодноразово пропонував правоохоронцям 500 гривень. Для фіксації порушення на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Покликав "групу підтримки"

Чоловік попросив у патрульних залучити свідків з його боку, і вони погодилися. Поліцейські зазначили, що порушник та його представники перебивали інспекторів, ставили питання, що не стосувалися справи, намагалися залучити свідків, які свідомо надавали неправдиві свідчення, затягували процес.

Патрульний склав щодо водія постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має права керування". За це передбачений штраф у сумі 3400 гривень.

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