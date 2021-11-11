Інформація про аварію надійшла до поліції орієнтовно о 15:20. ДТП трапилось на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

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У Харкові водій Toyota Land Cruiser збив дітей на пішоході

У Харкові орієнтовно о 15 годині елітний позашляховик просто на пішохідному переході збив двох людей, які серед натовпу переходили через дорогу.

13-річний хлопчик та дівчинка йшли на зелене світло. Попри це водій просто зніс дітей.

За попередніми даними, відомо, що:

дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер;

власник Toyota протягнув потерпілого орієнтовно 10 метрів, після чого зупинився;

зрозумівши, що під машиною перебуває людина, водій від'їхав назад.

Дивіться відео моменту збиття пішоходів позашляховиком у Харкові (Обережно, відео для людей з міцними нервами! 18+):

Дітей госпіталізували одразу: лікарі кажуть, що вони "народились в дублянці"

На місце події одразу викликали медиків швидкої. Вони терміново госпіталізували дітей у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги імені Мещанінова. Наразі вони перебувають у стабільному стані середньої важкості.

Заступник головного лікаря Андрія Соцького розповів, що у потерпілих зафіксували струс мозку та забиття м'яких тканин. Дівчинці зашили рану голови.

Діти народилися не те, що в сорочці, а в якійсь дублянці. Лікарі їх оглянули, там є незначні подряпини, є точно у обох черепно-мозкова травма, незначна. Наразі більше лікарі у них нічого не виявили,

– розповів речник міськради Юрій Сидоренко.

Він додав, що дітей до ранку залишили у лікарні, щоб поспостерігати за їхнім станом.

"Сподіваються, що за ніч ніяких прихованих травм не виявлять", – заявив Сидоренко.

Важливо! Діти справді обійшлися незначними ушкодженнями, адже водій автомобіля протягнув хлопчика кілька метрів під переднім бампером.

Водій міг бути під наркотиками: у МВС прокоментували трагедію

Очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що поліція підозрює, що водій міг бути під дією психотропних або наркотичних речовин.

Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики,

– написав Монастирський.

Додав, що раніше він притягався до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справу закрили та не довели до суду.

"Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося!" – заявив міністр.

Він також запевнив, що "негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!".

Ганяв на зустрічку й міг вживати наркотики: дітей збив 34-річний водій

У мережі оприлюднили відео, на якому помітно, що водій виїжджав на зустрічну смугу буквально за годину до аварії.

У мережі також поширюють відео, як водій Toyota нібито шукав "закладку" з наркотиками

Що відомо про водія Toyota Land Cruiser

У мережі пишуть нібито біла Toyota Land Cruiser належить фірмі "Агрофірма Колонтаїв".

Однією з власників буцімто є Ольга Раїна, дружина Юрія Раїна – голови Краснокутської районної держадміністрації.

Користувачі мережі припускають, що на авто міг їздити син чиновника Іван, але за кермом начебто був його приятель.

Окрім того, відомо, що винуватець ДТП перебував на випробувальному терміні, оскільки мав умовне засудження за крадіжку.

Видання Інтерфакс – Україна написало, що у поліції Харкова підтвердили, що у травні 2021 року чоловік був засуджений до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

У поліції повідомили, що водія арештували

34-річний водій автомобіля Toyota затриманий,

– заявили у поліції.

Там повідомили, що на місці події працюють поліцейські слідчого управління нацполіції Харківській області, Харківського районного управління №3, криміналісти.

Поліція затримала водія, який збив дітей на пішоході у Харкові: дивіться відео

Зверніть увагу! Слідчі внесли відомості про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Поліція працює на місці аварії, де водій збив дітей

Наразі поліція розслідує справу.

На місці аварії водійка Mazda збила поліцейського

На місці ДТП орієнтовно о 17 годині водійка Mazda збила поліцейського, який працював на місці, де нещодавно збили підлітків. У результаті аварії постраждав не лише правоохоронець, а й сама жінка, яка намагалась втекти.



На місці аварії водійка збила поліцейського

Попередньо відомо, що:

за попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху;

під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила втекти. Вона раптово рушила й наїхала на інспектора патрульної поліції;

у результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка. Потерпілих відвезли в лікарню.



Водійка та поліцейський постраждали під час аварії

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують.

Зверніть увагу! У справі смертельної ДТП у Харкові, яку міг спричинити 16-річний хлопець на Infiniti, з'явилося ще 5 нових свідків. Невдовзі їх мають опитати й додати ці свідчення до матеріалів слідства. Раніше вже опитали 9 свідків аварії, у якій загинув чоловік.