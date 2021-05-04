У Харкові затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари
У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві хлопця та дівчини. Молоду пару знайшли вбитою на вулиці Дружби народів. У обох жертв – ножові поранення.
Джерело:Фейсбук Андрія Рубеля
Про затримання повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель. Він написав у фейсбуці, що подвійне вбивство розкрито.
Все тут Жорстоке вбивство молодої пари в Харкові: що відомо поліції – фото
Затриманому – 22 роки
У ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство,
– повідомив Рубель.
Стаття передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Що відомо про вбивство пари:
- 2 травня вбитими 24-річну жінку та 29-річного чоловіка знайшла його матір.
- Вона одразу викликала поліцію.
- На тілах пари, яка проживала разом, виявили різані та колоті рани.
- ЗМІ висували версії самогубства та вбивства. Проте у правоохоронних органах їх не підтвердили.
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