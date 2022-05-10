У Харкові завершили розслідування щодо двох окупантів, які обстрілювали Дергачі
Українські прокурори завершили розслідування щодо двох російських військових, які обстрілювали Харківщину. Окупанти відкривали вогонь по Дергачах та Козачій Лопані.
Про це 24 каналу повідомила наша кореспондентка з Харкова. Вона відзначила, що 10 травня у Харкові вперше за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну провели сесію обласної ради.
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На зустрічі, зокрема, представили доповіді харківських правоохоронців. Прокуратура прозвітувала про результати розслідування щодо російських військових, які воювали у війні проти України.
Що відомо про російських вбивць
Як пояснила журналістка 24 каналу, двоє росіян, щодо яких закінчили розслідування, у перші дні повномасштабної війни в Україні обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі, що на Харківщині.
Українські правоохоронці закінчили розслідування, а також висунули обвинувальний акт двом російським загарбника. Тепер на них чекає суд.
Крім того, як повідомила кореспондентка 24 каналу з Харкова, справу завели проти Дмитра Святаша. Це колишній нардеп, якого підозрюють у державній зраді. Слідство у цій справі поки триває. Однак вже відомо, що наразі він переховується на території Росії.
Яка ситуація у Харкові: дивіться відео
Обстріли у Дергачі: головні новини
- Ще на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти відкрили вогонь у Дергачах. 25 лютого там тривали активні бойові дії.
- Українським захисникам вдалось 9 березня знищити вщент ворожу базу біля Дергачів, звідки вівся обстріл одного з районів Харкова. Вороги були змушений відступити до Росії.
- 13 березня російські загарбники скинули авіаційні бомби на селище під Харковом.
- Вороги відкрили вогонь по житловому будинку у селищі. Внаслідок цинічного та жорстокого обстрілу загинула 15-річна дівчинка.
- В ніч на 25 березня окупанти обстріляли лікарню в Дергачах, вже є жертви.
- Російські окупанти 30 березня обстріляли міськраду у Дергачах. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина, ще 3 зазнали поранень.
- 5 квітня вороги серйозно пошкодили високовольтні лінії. Через це Дергачі залишилися без електроенергії та зв'язку.