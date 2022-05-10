У Харкові завершили розслідування щодо двох окупантів, які обстрілювали Дергачі

Українські прокурори завершили розслідування щодо двох російських військових, які обстрілювали Харківщину. Окупанти відкривали вогонь по Дергачах та Козачій Лопані.

Про це 24 каналу повідомила наша кореспондентка з Харкова. Вона відзначила, що 10 травня у Харкові вперше за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну провели сесію обласної ради.

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На зустрічі, зокрема, представили доповіді харківських правоохоронців. Прокуратура прозвітувала про результати розслідування щодо російських військових, які воювали у війні проти України.

Що відомо про російських вбивць

Як пояснила журналістка 24 каналу, двоє росіян, щодо яких закінчили розслідування, у перші дні повномасштабної війни в Україні обстрілювали Козачу Лопань та Дергачі, що на Харківщині.

Українські правоохоронці закінчили розслідування, а також висунули обвинувальний акт двом російським загарбника. Тепер на них чекає суд.

Крім того, як повідомила кореспондентка 24 каналу з Харкова, справу завели проти Дмитра Святаша. Це колишній нардеп, якого підозрюють у державній зраді. Слідство у цій справі поки триває. Однак вже відомо, що наразі він переховується на території Росії.

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