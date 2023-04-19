"У мене чоловік депутат, а ти – під**ас": у Харкові жінка облаяла поліцейських – обурливе відео
У мережі оприлюднили відео з жінкою, яка хамовито спілкується з правоохоронцями. Зокрема, вона використовувала ненормативну лексику щодо поліцейських.
Харківські телеграм-канали оприлюднили відповідне відео. Схоже, що його авторами і були правоохоронці. Про це пише 24 Канал.
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Хамовита поведінка жінки
Ймовірно, що жінка порушила правила дорожнього руху. Оскільки на кадрах видно, як вона підписувала певні папери.
Жінка неадекватно спілкувалася з правоохоронцями, використовуючи ненормативну лексику. До того ж вона почала маніпулювати на темі війни.
У Харкові жінка нахамила правоохоронцям: дивіться відео
"У мене чоловік депутат, а ти – під**ас, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте ху*ей, пішов ти нах*уй", – сказала жінка.
Також вона почала говорити, що неодноразового допомагала Збройним Силам України, ніби це може виправити всю ситуацію.
Хто ця жінка – поки що невідомо. Також у мережі не зазначили, коли було зняте відповідне відео.
Мережу облетіло відео, на якому пара емоційно сварилася
- Мережу облетіло відео, зняте у Вишгородському районі Київської області. На кадрах пара привселюдно з'ясовувала стосунки.
- У поліції розповіли, що знайшли у телеграмі відео, на якому чоловік та дружина привселюдно з'ясовують стосунки. Сварка відбулась біля дороги.
- Правоохоронці встановили, що між мешканцями селища Димер Вишгородського району Київської області виник конфлікт – сварились 34-річний чоловік та його 37-річна цивільна дружина.
- Жінка раптово вирішила їхати за кордон, проте чоловік був проти такого рішення.