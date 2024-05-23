У Харкові знову лунають вибухи: росіяни б'ють КАБами
Джерело:Олег Синєгубов
Російські війська вдень 23 травня знову вдарили по Харкову. Наразі в місті оголошена повітряна тривога.
Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів о 13:58. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Вибухи в Харкові
Удари по місту підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Знову удари. Будьте в укриттях!
– написав Синєгубов.
Повітряні сили також попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБ на Харківщині.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах. У Дергачах наразі є інформація про одного пораненого.
О 14:48 начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб.
Госпіталізовано двох осіб – чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес,
– написав він.
Росіяни сьогодні вже били по Харкову
У місті вранці 23 травня також пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300.
Росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні. Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області. У будівлі друкарні почалась серйозна пожежа.
Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 16 поранених. Однак людей продовжують шукати під завалами.