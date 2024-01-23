У Харкові знову зросла кількість загиблих: під завалами виявили тіло 21-річної дівчини

Росіяни вранці 23 січня завдали цинічного ракетного удару по житловим будинкам у Харкові. На жаль, кількість загиблих там вкотре зросла.

Рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло молодої дівчини. Пошукові роботи на місці тривають.

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Ще одна втрата у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєєгубов розповів, що кількість жертв внаслідок ранкової атаки по місту вкотре зросла. Під завалами будинку надзвичайники знайшли тіло 21-річної дівчини.

Тіло загиблої деблокують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули,

– повідомив він.

Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов також зазначив, що під завалами п'ятиповерхівки на місці одного з влучань у Харкові можуть перебувати двоє людей, один з яких — 9-річний хлопчик.

Обстріл Харкова: що відомо

Росіяни двічі за 23 січня завдали удару по Харкову – була нічна та ранкова атаки. Під час останньої під прицілом російських ракет опинилися житлові будинки. Відомо, що сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей.

Повідомляється, що станом на 14:25 від російської атаки постраждали 62 особи. 57 людей, у тому числі восьмеро дітей, отримали поранення. На жаль, у Харкові також є 6 загиблих.

За словами мера міста Ігоря Терехова, невідомо скільки людей може бути під завалами. Робота рятувальників ускладнена тим, що поки не вдалося відключити газопостачання – тобто через полум'я важко працювати.

Спочатку було відомо про загибель двох жінок – 46 та 50 років. Згодом стало відомо про смерть ще одного загиблого чоловіка. Станом на 12:40 в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв знову збільшилася – у лікарні, попри всі зусилля медиків, померли ще двоє осіб.