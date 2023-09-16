Святкують по повній: хасиди в Умані продовжують веселощі, попри повітряну тривогу

Євреї-хасиди масово прибули до Умані, щоб відсвяткувати свято Рош га-Шана — юдейський новий рік. Вони не надто бояться небезпеки та ігнорують сигнали повітряної тривоги.

Українська влада попереджала, що святкування в цьому році може бути небезпечним. Однак понад 33 тисячі паломників вже прибули до Умані.

Дивіться також Уроки історії та "героїзація нацизму": як і чому Путін маніпулює темою Голокосту

Гучне святкування в Умані

Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані 15 – 17 вересня. За час їхнього перебування, у місті вже лунала повітряна тривога. Однак паломники ігнорували її та не поспішали в укриття. Вони продовжують веселитися навіть на фоні сирен.

Міська голова Умані Ірина Плетньова розповіла, що попри бажання, вони не можуть забезпечити укриттями всіх хасидів. Наразі вони можуть надати місце лише 11 тисячам осіб. Однак фактично необхідно у декілька разів більше.

Крім тих 33 тисяч, які приїхали, там же проживають ще українці. Це теж якась тисяча-півтори. Плюс є люди які проводять обслуговування цих туристів – обслуговуючий персонал. Це ще декілька тисяч,

– розповіла Плетньова.

Влада попереджала про небезпеку, однак там розуміли, що це не зупинить хасидів. Паломники стверджують, що вони дорослі люди та розуміють наслідки.

Хасиди не реагують на сирени: дивіться відео

В Умані наразі працює координаційний штаб у складі представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб. У місті також присутні поліцейські Ізраїлю, які прибули з метою посилення захисту та допомоги туристам. Також наразі там діє заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

Місцевий житель розповів, що цього року хасиди поводяться тихіше. Зараз чоловіку байдуже на приїзд паломників – ті не кричать. Вночі все проходить нормально, так само і ввечері. А самі паломники вносять свої кошти в бюджет, що допомагає відбудовувати місто після ракетних обстрілів.

Реакція місцевого на приїзд паломників: дивіться відео

Масові святкування Рош га-Шана