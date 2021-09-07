"Хасидські квартали": паломники не лише орендують в Умані житло, а купують і будують своє
Джерело:24 канал
На традиційне святкування Рош га-Шана до Умані у 2021 році приїхали близько 30 тисяч паломників. Місцеві жителі розповіли, що деякі райони міста вже називаються "хасидськими кварталами".
Щорічно там лишається все менше українців. Натомість іноземці з Ізраїлю займають ці території.
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Хасиди активно купують квартири в Умані
За словами уманчан, хасиди вже не лише винаймають квартири на період юдейського нового року. Вони активно купують квартири, а також будують власне нове житло.
У 2021 році паломники святкують Рош га-Шана зі значно більшим розмахом, ніж минулого року. Адже у 2020 році приїхало близько 2 тисяч осіб. Натомість речниця поліції Умані Зоя Вовк повідомила, станом на ранок 7 вересня в місті вже перебувають понад 30 тисяч.
Відомо, що дотримання правопорядку забезпечують:
- 600 поліцейських;
- 200 нацгвардійців;
- близько 100 працівників ДСНС;
- 11 правоохоронців з Ізраїлю.
Також за ситуацією стежитимуть і водолази. Адже 7 вересня хасиди планують здійснити релігійне купання в місцевому озері.
У 2021 році влада Умані виділила більше грошей на вивіз сміття. До того ж вперше було введено додатковий туристичний збір з паломників – 300 гривень з людини за добу.
В Умань з'їжджаються хасиди на святкування Рош га-Шана: дивіться відео
Хасиди в Умані: останні новини
- Паломники щороку приїжджають до могили Цадика Бахмана на святкування юдейського нового року. На початку вересня у поліції повідомили, що очікують на приїзд близько 50 тисяч хасидів.
- В Умані вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед тих, хто прибули на свято Рош га-Шана.
- Правоохоронці проінформували про перші правопорушення в місті. Зокрема виявили незаконне поводження зі зброєю, торгівлю забороненими предметами в районі паломництва. Ще одному іноземцю обмежили терміни перебування в України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.