Своєрідне явище "екзотичних президентів": якою є позиція Аргентини щодо Росії й України

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей пропонує певний майданчик для конференції щодо війни Росії проти України. Та нині новий глава країни твердо на боці України.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є своєрідне явище – "набір екзотичних президентів". Він додав, що мовиться, зокрема, про експрезидента США Дональда Трампа, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, а тепер і про Хав'єра Мілея.

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"Тепер аргентинець. Це лихий хлопець з бензопилою, якою він грозив знищити аргентинську бюрократію і, так би мовити, аргентинських лівих політиків", – сказав Яковенко.

До слова, бензопила була одним із символів кампанії Мілея. Так він робив натяк на те, що економіці Аргентини треба рішучі дії. Мовляв, різати необхідно по-живому.

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Яка позиція Мілея щодо України

Російський опозиційний журналіст зазначив, що новообраний президент Аргентини має проукраїнську позицію щодо війни Росії проти України. А от, що стосується суперечливих заяв Мілея, то це особливості вкрай шаленого популізму. Мовляв, тоді людина замість виборчої кампанії проводить якесь шоу. Таке робив Дональд Трамп.

Оці пісні, танці, скакання з бензопилою. Розмови про те, що він ніколи не буде мати справу з Пекіном, Бразилією, Росією. Багато розбіжностей людина говорить. Людина дає обіцянки, які точно не може виконати. Що таке не мати справ із таким давнім партнером як Бразилія чи Китай?

– зазначив Яковенко.

На його думку, президент Аргентини навряд чи зможе відмовитися від взаємодії з такими великими партнерами. Серед суперечливих заяв – і пропозиція значно скоротити державний апарат країни.

"Популізм – це завжди обман. Поки що ніяких рухів у бік зміни позиції щодо війни Росії та України немає. Він поки що на боці України", – наголосив Ігор Яковенко.

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