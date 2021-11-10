Хай селить у себе вдома, – Данілов відповів німецькому депутату через мігрантів з Білорусі

10 листопада 2021 , 18:19
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Джерело:

24 канал

Олексій Данілов запропонував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів з Білорусі у себе вдома. Або у Бундестазі, якщо забракне місця.

Відповідну заяву секретар РНБО зробив у відповідь на слова експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда. Він запропонував домовитись з Україною про розміщення мігрантів з Білорусі.

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За словами Данілова, під час засідання РНБО у середу, 10 листопада, заяву Шміда розглянули.

У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (мігрантів з Білорусі – 24 канал) собі додому по 2, по 3, по 5. Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі перебувають,
– заявив Данілов.

Політик зауважив, що дуже дивно, коли німці розповідають, що нам з цього приводу робити. 

Заява Шміда

  • Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі, залучившись до цього Україну. 
  • За словами політика, щоб мігранти змогли отримати контрольований шлях до Євросоюзу, їх треба доправити в третю країну.
  • Тоді мігранти начебто зможуть зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє в ЄС.
  • Окрім того, Шмід переконаний, що ЄС має вживати також рішучі кроки для запобігання потоку біженців до Білорусі.
Автор: Мар'яна Бекало