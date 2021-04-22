Хай відпрацьовує, – Арахамія жорстко розкритикував Тищенка через вечірку

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на скандал навколо свого колеги Миколи Тищенка. Той влаштував для дружини вечірку, попри карантинні обмеження.
Джерело:24 канал
Арахамія вважає, що Тищенко мусить відповісти за свій вчинок. Про це народний депутат заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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На його думку, Тищенко повинен добровільно взяти максимальне покарання, передбачене законом. "Треба, щоб він до бюджету заплатив", – зазначив Арахамія.
Й додав, що його колега міг би також допомогти військовим. Наприклад, "щонайменше на таку ж суму, а то й удвічі більшу" придбати для них дрони й особисто передати.
Нехай відпрацьовує. Мені здається, так, як він це робить, а потім ще якісь відмазки пише у своєму фейсбуці, так не може бути,
– наголосив він.
Арахамія підкреслив, що це – його особиста позиція. Водночас фракція матиме можливість обговорити відповідне питання на найближчому засіданні.Зверніть увагу! У четвер, 22 квітня, "Слуги народу" зберуться на позачергове засідання в зумі. Вони планують заслухати Тищенка та Шевченка, які оскандалилися цього тижня.
Підпільна вечірка Тищенка: що відомо
- 18 квітня Тищенко, попри карантин, влаштував приватну вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування відбулося у столичному готелі Fairmont.
- За даними журналістів-розслідувачів програми "Схеми", гостей у цей день просили не публікувати кадри у соцмережах та не позначити локацію.
- Інформація про цей захід все ж просочилася у мережу. Тож наступного дня, аби з'ясувати усі обставини, до закладу навідалася поліція.
- Спочатку у Тищенка відмовилися коментувати вечірку. Проте згодом нардеп почав виправдовуватися – заявив, що самого факту порушення карантину не було.
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