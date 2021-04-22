Хай відпрацьовує, – Арахамія жорстко розкритикував Тищенка через вечірку

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на скандал навколо свого колеги Миколи Тищенка. Той влаштував для дружини вечірку, попри карантинні обмеження.

Арахамія вважає, що Тищенко мусить відповісти за свій вчинок. Про це народний депутат заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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На його думку, Тищенко повинен добровільно взяти максимальне покарання, передбачене законом. "Треба, щоб він до бюджету заплатив", – зазначив Арахамія.

Й додав, що його колега міг би також допомогти військовим. Наприклад, "щонайменше на таку ж суму, а то й удвічі більшу" придбати для них дрони й особисто передати.

Нехай відпрацьовує. Мені здається, так, як він це робить, а потім ще якісь відмазки пише у своєму фейсбуці, так не може бути,

– наголосив він.

Арахамія підкреслив, що це – його особиста позиція. Водночас фракція матиме можливість обговорити відповідне питання на найближчому засіданні.

Підпільна вечірка Тищенка: що відомо

18 квітня Тищенко, попри карантин, влаштував приватну вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування відбулося у столичному готелі Fairmont.

За даними журналістів-розслідувачів програми "Схеми", гостей у цей день просили не публікувати кадри у соцмережах та не позначити локацію.

Інформація про цей захід все ж просочилася у мережу. Тож наступного дня, аби з'ясувати усі обставини, до закладу навідалася поліція.

Спочатку у Тищенка відмовилися коментувати вечірку. Проте згодом нардеп почав виправдовуватися – заявив, що самого факту порушення карантину не було.

У четвер, 22 квітня, "Слуги народу" зберуться на позачергове засідання в зумі. Вони планують заслухати Тищенка та Шевченка, які оскандалилися цього тижня.

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