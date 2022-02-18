"Хай живе Україна": маршалок сенату Польщі у Раді підтримав Україну і заговорив українською

З офіційним візитом в Україні перебуває маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький. Політик висловив беззаперечну підтримку Україні – у час загрози вторгнення Росії.

Про це Томаш Гродзький повідомив на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, інформує 24 канал. Також маршалок виступив з трибуни парламенту і заговорив українською.

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Маршалок Сенату з трибуни Ради виступав українською

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща – ми всі переконані те, що сьогодні відбувається, це не лише конфлікт між Росією та Україною. Результат цього конфлікту вирішить, де буде кордон вільного світу,

– наголосив Гродзький.

Під час виступу перед українськими нардепами спікер польського парламенту наголосив, що у нього немає українських коренів. Проте він знайомий з багатьма українцями, яких війна закинула на захід Польщі.

Гродзький каже, що його обов'язок – підтримати друзів

У мене безліч друзів з українським родоводом, проте навіть, якби їх не було, я все одно, будучи поляком, приїжджав би сюди без вагань, керуючись обов'язком підтримати друзів,

– наголосив Гродзький.

Маршалок наголосив, що у делегації, яка приїхала, є представники різних політичних сил, які ведуть між собою суперечки, проте у питанні України – вони єдині. Гродзький зазначив, що віс вони знають, що таке "советське ярмо" і що означає юути позбавленим суверенітету.

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