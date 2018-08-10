Хайден Панеттьєрі продає дім, в якому жила з Володимиром Кличком: фото

Американська актриса Хайден Панеттьєрі і український боксер Володимир Кличко розійшлися після дев'яти років стосунків.

Хайден навіть виставлений на продаж особняк, який ділила з Кличком, пише The Sun.

Читайте також: Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі

Будинок оцінений у 1,65 мільйона доларів. Він побудований в 2012 році та розташований в столиці штату Теннессі Нешвіллі.

У домі є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, їдальня, простора кухонна зона, тренажерний зал, кабінет, вітальня, гардеробна і велика відкрита тераса з видом на внутрішній двір.

Нагадаємо, Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі після майже 9 років стосунків вирішили розійтись. Крім того, актриса уже сходина на побачення з іншим чоловіком.