10 міфів про купання дітей, які можуть нашкодити
При народженні дітей, в перші місяці батьки часто відчувають себе розгубленими і бояться нашкодити. Навколо купання також існує багато перебільшень та неправди.
Лікар-неонатолог Валерія Назріцька розповіла про 10 найпопулярніших міфів, пов'язаних з купанням малюка, а також дала актуальні нині рекомендації, передає 24 канал.
Також на тему: 12 фактів про миття рук, які вас здивують
10 міфів про купання малюка
Міф 1. Малюка обов'язково треба купати перед сном
Правда: Малюка можна купати як вранці, так і ввечері, не на всіх дітей купання діє заспокійливо, деякі перезбуджуються і потім не можуть заснути.
Міф 2: Дитину треба купати перед годуванням
Правда: Якщо дитина голодна, вона буде негативно сприймати водні процедури, оскільки у воді почуття голоду посилюється. Оптимальним вважається купання через 30-50 хвилин після їжі. ⠀⠀
Міф 3: Купати дитину треба кожен день
Правда: Купати дитину кожен день не можна. Це негативно впливає на властивості шкіри, робить її більш сухою і незахищеною. Оптимально купати немовля 3-4 рази в тиждень.
Міф 4: Купати дитину треба зі спеціальним засобом
Правда: Досить купати з засобом 1 раз на тиждень. Постійне застосування різних шампунів і гелів впливає на властивості шкіри та на склад мікрофлори.
Дітей не можна купати щодня / unsplash.com
Міф 5: Треба кип'ятити воду для купання
Правда: Нині нема потреби кип'ятити воду. Вона проходить централізований процес знезараження, також кип'ятіння води не впливає на її властивості.
Міф 6: Треба купати дитину в слабкому розчині марганцівки
Правда: Купання в розчині марганцівки може бути небезпечним, тому що є ризик хімічного опіку.
Міф 7: Треба купати дитину у відварі трав
Правда: Заспокійливий ефект трав не доведений, більш того останнім часом почастішали випадки алергічної реакції. Купання в відварі трав не рекомендується.
Читайте також: 5 найбільших страхів всіх батьків на карантині: як їх позбутися
Міф 8: При купанні треба закривши дитині вуха, щоб не потрапила вода
Правда: У цьому нема потреби, оскільки вода, навіть якщо вона потрапить в слуховий прохід, шкоди дитині не завдасть. Після купання просто потрібно промокнути вушну раковину пелюшкою.
Міф 9: Для обтирання дитини потрібно використовувати махровий рушник
Правда: Для обтирання найкраще використовувати пелюшки. Махровий рушник, навіть, якщо він переться щодня, має велику площу для осідання пилу через ворсинки.
Міф 10: Неможна купати немовля з невідпавшим пуповинням
Правда: Купати дітей з невідпавшим пуповинням можна і треба. Після водних процедур варто лише протерти пупець пелюшкою.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.