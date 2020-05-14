10 міфів про купання дітей, які можуть нашкодити

При народженні дітей, в перші місяці батьки часто відчувають себе розгубленими і бояться нашкодити. Навколо купання також існує багато перебільшень та неправди.

Лікар-неонатолог Валерія Назріцька розповіла про 10 найпопулярніших міфів, пов'язаних з купанням малюка, а також дала актуальні нині рекомендації, передає 24 канал.

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10 міфів про купання малюка

Міф 1. Малюка обов'язково треба купати перед сном

Правда: Малюка можна купати як вранці, так і ввечері, не на всіх дітей купання діє заспокійливо, деякі перезбуджуються і потім не можуть заснути.

Міф 2: Дитину треба купати перед годуванням

Правда: Якщо дитина голодна, вона буде негативно сприймати водні процедури, оскільки у воді почуття голоду посилюється. Оптимальним вважається купання через 30-50 хвилин після їжі. ⠀⠀

Міф 3: Купати дитину треба кожен день

Правда: Купати дитину кожен день не можна. Це негативно впливає на властивості шкіри, робить її більш сухою і незахищеною. Оптимально купати немовля 3-4 рази в тиждень.

Міф 4: Купати дитину треба зі спеціальним засобом

Правда: Досить купати з засобом 1 раз на тиждень. Постійне застосування різних шампунів і гелів впливає на властивості шкіри та на склад мікрофлори.



Дітей не можна купати щодня / unsplash.com

Міф 5: Треба кип'ятити воду для купання

Правда: Нині нема потреби кип'ятити воду. Вона проходить централізований процес знезараження, також кип'ятіння води не впливає на її властивості.

Міф 6: Треба купати дитину в слабкому розчині марганцівки

Правда: Купання в розчині марганцівки може бути небезпечним, тому що є ризик хімічного опіку.

Міф 7: Треба купати дитину у відварі трав

Правда: Заспокійливий ефект трав не доведений, більш того останнім часом почастішали випадки алергічної реакції. Купання в відварі трав не рекомендується.

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Міф 8: При купанні треба закривши дитині вуха, щоб не потрапила вода

Правда: У цьому нема потреби, оскільки вода, навіть якщо вона потрапить в слуховий прохід, шкоди дитині не завдасть. Після купання просто потрібно промокнути вушну раковину пелюшкою.

Міф 9: Для обтирання дитини потрібно використовувати махровий рушник

Правда: Для обтирання найкраще використовувати пелюшки. Махровий рушник, навіть, якщо він переться щодня, має велику площу для осідання пилу через ворсинки.

Міф 10: Неможна купати немовля з невідпавшим пуповинням

Правда: Купати дітей з невідпавшим пуповинням можна і треба. Після водних процедур варто лише протерти пупець пелюшкою.

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