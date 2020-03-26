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27 березня в Україну евакуюють людей ще з 8 країн

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Евакуація українців з-за кордону / kiev.informator.ua

27 березня планується евакуація українців із 8 країн: Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції, Казахстану та Німеччини.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

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"На 27 березня 2020 року плануємо рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Парижу), Німеччини (Франкфурт). Придбати квитки можна вже сьогодні через сайти авіакомпаній МАУ та SkyUp", – йдеться у повідомленні.

Усі рейси прийматимуть в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири пройдуть експрес-тести на Covid-2019. Усіх прибулих попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів.

Придбати квитки можна через сайти авіакомпаній.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Евакуація українців Здоров'я Лікування
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