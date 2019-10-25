5 фактів про клітор, які допоможуть покращити секс

Справжню будову клітора виявили всього двадцять років тому. Більш того, 3D-зображення цього органу були вперше зроблені тільки у 2009 році. Зображення не просто перевернуло уявлення про жіночу анатомію, але й поставила хрест на тезі, що роль сексу в житті жінки зводиться до продовження роду.

Медична література доводить зневажливе ставлення науки до жіночої фізіології. Починаючи з II століття нашої ери клітор нескінченно знаходили та "втрачали" вчені з різних країн. Тому важливо розібратись у цьому питані.

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У Клітора тільки одна функія – приносити задоволення

Очевидно, що клітор не потрібен для продовження роду. Не призначений він і для сечовипускання, всупереч все ще існуючого міфу: уретра, по якій йде сеча, розташована під ним.

Вчені ніяк не можуть з'ясувати, яку еволюційну роль грав клітор в ролі людства, чи має він відношення до адаптації або репродуктивної функції. Поки вважається, що у клітора є тільки одна, але дуже важлива роль – приносити жінці задоволення.

Клітор набагато більший, ніж ви думаєте

На питання про те, що таке клітор, більшість людей скажуть, що це невеликий горбок у верхній частині статевих губ. Однак це тільки менша частина клітора – інше знаходиться всередині тазу. Головку, видно над статевими губами, вона частково або повністю закрита шкірою крайньої плоті та переходить в тіло внутрішнього клітора. Він розходиться на два печеристих тіла – губчасті органи, які за формою нагадують ріжки.

Розміри клітора визначаються генетикою і рівнем статевих гормонів. І можуть сильно коливатися.

Клітор схожий на пеніс

Анатомічно клітор є аналогом чоловічого пеніса. Видима і найбільш чутлива частина клітора теж називається головкою, як і відповідна частина пеніса у чоловіків. Однак жіноча голівка, хоча і в багато разів менша, але чутливіша за чоловічу приблизно у два рази.

Клітор і пеніс розвиваються з однієї й тієї ж ембріональної тканини: що в підсумку вийде, залежить від статевого визначення ембріона.



Клітор відповідає лише за задоволення

Клітор може збуджуватись

Збудження викликає приплив крові до печеристих тіл клітора: він набухає і збільшується разом з оточуючими його м'якими тканинами. Це називається ерекцією клітора.

У деяких жінок ерегований клітор збільшується в три рази, в той час як у інших практично не змінює розміру. Реакція клітора на стимуляцію значно повільніше, ніж у чоловічого пеніса: він пожвавлюється тільки через 20-30 секунд після початку впливу.

Жіночий оргазм не "складніший", ніж чоловічий

Поширене переконання про те, що жінкам важче досягти оргазму, ніж чоловікам. З точки зору фізіології жіночого організму це не так. За даними досліджень доктора Альфреда Кінсі, 45 відсотків жінок, мастурбуючи, могли отримати оргазм в межах трьох хвилин – а це не довше, ніж у чоловіків. Це означає, що причина труднощів у досягненні оргазму з партнером – не загадкова жіноча фізіологія, а недолік знань, експериментів конкретної пари або групи партнерів і психологічних факторів, які не дають жінці розслабитися.

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