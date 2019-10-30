7 найпоширеніших проблем з зором

За даними ВООЗ, у світі приблизно 1,3 мільярда людей з порушеннями зору, 36 мільйонів з яких страждають на сліпоту. Хороша новина в тому, що приблизно 80% всіх порушень зору можна запобігти.

Переважна більшість людей, які мають порушення зору, старші 50 років, повідомляє Постнаука.

Читайте також: Як зберегти гострий зір до старості

Рефракційні порушення – це порушення оптичної системи ока, сюди входять далекозорість, короткозорість, астигматизм та "старечий зір".

Короткозорість (міопія) виникає тоді, коли заломлення світла надмірне, зображення фокусується перед сітківкою ока. Через це людина дуже добре бачить все зблизька і дуже погано – далеко. Це порушення зору є одним з найпоширеніших у світі – у 2015-2016 роках на Землі було зафіксовано близько 2 мільярдів людей з цим захворюванням. Далекозорість (гіперопія) відбувається тоді, коли заломлювальної здатності кришталика недостатньо, через що зображення фокусується позаду сітківки. Близькі предмети людина бачить розмитими, а далекі чіткими. Астигматизм – це коли сила оптичної системи ока у взаємно перпендикулярних осях неоднакова. Світлові промені не сходяться в одній точці на сітківці, і зображення виходить розмитим. Також поширена така аномалія, як пресбіопія, як її ще називають – "старечий зір". При цій хворобі людина не може розглянути дрібний шрифт чи маленькі предмети на близькій відстані.



Далекозорість та короткозорість

Макулярна дегенерація – це коли клітини пігментного епітелію сітківки гинуть, зайвий білок не викидається і клітини фоторецепторів гинуть.

У світі приблизно 50-60% населення страждає на цю хворобу. Зазвичай це явище починається після 60 років і називається вікова макулодистрофія.

Глаукома – група очних захворювань, які зазвичай супроводжуються високим внутрішньоочним тиском.

Під час глаукоми зоровий нерв атрофується, що може призвести не лише до падіння зору, а й до сліпоти.

Існує дві основні категорії глаукоми: відкритокутова і закритокутова. Відкритокутова глаукома – хронічна хвороба, яка повільно прогресує, а людина не помічає погіршення зору аж до прояви важких наслідків. Це найбільш поширена форма хвороби. Закритокутова глаукома виникає раптово і прогресує швидко, проте відчутний дискомфорт дає змогу пацієнтам звернутися за допомогою до того, як зір остаточно впаде.

Катаракта – помутніння кришталика, що викликає розлади зору та може призвести до його втрати.

Ця хвороба може бути вродженою або виникнути у будь-якому віці. На щастя, нині є методи, які дозволяють з легкістю замінити кришталик.

Косоокість (страбизм) – це коли зорові осі відхилені від напрямку на об'єкт.

Існує безліч видів косоокості: горизонтальна, коли осі просто сходяться або розходяться, або ж вертикальна – з відхиленням догори або донизу. Також є монокулярна косоокість, коли косить лише одне конкретне око, або альтернуюча – коли людина дивиться то правим, то лівим оком по черзі, використовуючи обидва.



Найпоширеніші проблеми з зором

Діабетична ретинопатія – це серйозна патологія сітківки, викликана цукровим діабетом. Зір погіршується на тлі прогресуючого цукрового діабету.

Близько 50% пацієнтів з цукровим діабетом мають діабетичну ретинопатію.

Дальтонізм – це нездатність розрізняти кольори. Він може бути як і вродженим, так і набутим.

Впродовж життя дальтонізм може виникнути через травму ока, вікові зміни чи помутніння кришталика.

Існує безліч форм дальтонізму, проте найпоширенішою є дейтеранопія – коли зелений спектр та відтінки червоного не сприймаються, і їх заміняють сині та жовті спектри. Найрідше трапляються випадки, коли людина бачить світ чорно-білим.

Природжений дальтонізм неможливо вилікувати, проте є спеціальні окуляри, які надають акценти конкретним кольорам і людина має змогу бачити світ у повній палітрі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.