7 найпоширеніших проблем з зором
За даними ВООЗ, у світі приблизно 1,3 мільярда людей з порушеннями зору, 36 мільйонів з яких страждають на сліпоту. Хороша новина в тому, що приблизно 80% всіх порушень зору можна запобігти.
Переважна більшість людей, які мають порушення зору, старші 50 років, повідомляє Постнаука.
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- Рефракційні порушення – це порушення оптичної системи ока, сюди входять далекозорість, короткозорість, астигматизм та "старечий зір".
- Короткозорість (міопія) виникає тоді, коли заломлення світла надмірне, зображення фокусується перед сітківкою ока. Через це людина дуже добре бачить все зблизька і дуже погано – далеко. Це порушення зору є одним з найпоширеніших у світі – у 2015-2016 роках на Землі було зафіксовано близько 2 мільярдів людей з цим захворюванням.
- Далекозорість (гіперопія) відбувається тоді, коли заломлювальної здатності кришталика недостатньо, через що зображення фокусується позаду сітківки. Близькі предмети людина бачить розмитими, а далекі чіткими.
- Астигматизм – це коли сила оптичної системи ока у взаємно перпендикулярних осях неоднакова. Світлові промені не сходяться в одній точці на сітківці, і зображення виходить розмитим. Також поширена така аномалія, як пресбіопія, як її ще називають – "старечий зір". При цій хворобі людина не може розглянути дрібний шрифт чи маленькі предмети на близькій відстані.
Далекозорість та короткозорість
- Макулярна дегенерація – це коли клітини пігментного епітелію сітківки гинуть, зайвий білок не викидається і клітини фоторецепторів гинуть.
У світі приблизно 50-60% населення страждає на цю хворобу. Зазвичай це явище починається після 60 років і називається вікова макулодистрофія.
- Глаукома – група очних захворювань, які зазвичай супроводжуються високим внутрішньоочним тиском.
Під час глаукоми зоровий нерв атрофується, що може призвести не лише до падіння зору, а й до сліпоти.
Існує дві основні категорії глаукоми: відкритокутова і закритокутова. Відкритокутова глаукома – хронічна хвороба, яка повільно прогресує, а людина не помічає погіршення зору аж до прояви важких наслідків. Це найбільш поширена форма хвороби. Закритокутова глаукома виникає раптово і прогресує швидко, проте відчутний дискомфорт дає змогу пацієнтам звернутися за допомогою до того, як зір остаточно впаде.
- Катаракта – помутніння кришталика, що викликає розлади зору та може призвести до його втрати.
Ця хвороба може бути вродженою або виникнути у будь-якому віці. На щастя, нині є методи, які дозволяють з легкістю замінити кришталик.
- Косоокість (страбизм) – це коли зорові осі відхилені від напрямку на об'єкт.
Існує безліч видів косоокості: горизонтальна, коли осі просто сходяться або розходяться, або ж вертикальна – з відхиленням догори або донизу. Також є монокулярна косоокість, коли косить лише одне конкретне око, або альтернуюча – коли людина дивиться то правим, то лівим оком по черзі, використовуючи обидва.
Найпоширеніші проблеми з зором
- Діабетична ретинопатія – це серйозна патологія сітківки, викликана цукровим діабетом. Зір погіршується на тлі прогресуючого цукрового діабету.
Близько 50% пацієнтів з цукровим діабетом мають діабетичну ретинопатію.
- Дальтонізм – це нездатність розрізняти кольори. Він може бути як і вродженим, так і набутим.
Впродовж життя дальтонізм може виникнути через травму ока, вікові зміни чи помутніння кришталика.
Існує безліч форм дальтонізму, проте найпоширенішою є дейтеранопія – коли зелений спектр та відтінки червоного не сприймаються, і їх заміняють сині та жовті спектри. Найрідше трапляються випадки, коли людина бачить світ чорно-білим.
Природжений дальтонізм неможливо вилікувати, проте є спеціальні окуляри, які надають акценти конкретним кольорам і людина має змогу бачити світ у повній палітрі.
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