7-річна дівчинка врятувала маму завдяки YouTube

389 Читать новость на русском
Дівчинка врятувала маму / dailymail.co.uk

Семирічна дівчинка врятувала свою матір після епілептичного нападу, тому що часто дивилася пізнавальні ролики на ютуб.

Семирічна дівчинка зробила екстрену СЛР (серцево-легеневу реанімацію) для своєї матері. Як 7-річна дитина може про це знати? Річ у тім, що вона любить дивитися ролики на ютуб, і одного разу побачила як слід допомогти людині, яка втратила свідомість, пише The Daily Mail.

Також на тему: У Британії живе дівчинка з рідкісною "хворобою Бенджаміна Баттона"

Як дівчинка змогла допомогти? 

Джессіка дивилася телевізор, коли побачила, як її 32-річна мати Бекі Грін впала на підлогу в їхньому будинку у Престоні. Школярка схопила склянку з водою, і вилила його в обличчя мами, щоб "спробувати розбудити", потім виконала серцево-легеневу реанімацію.

Інцидент стався о 9:30 ранку 26 листопада, після того, як Бекі відвела свого десятирічного сина в школу і повернулася додому, де була Джессіка, тому що хворіла.

Дівчинка зробила серцево-легеневу реанімацію для своєї мами
Дівчинка зробила серцево-легеневу реанімацію для своєї мами \ dailymail.co.uk

Я включила різдвяний фільм, щоб Джессіка відчула себе краще, і останнє, що я пам'ятаю, це те, що поставила їй чашку чаю, а потім втратила свідомість. Коли я прокинулася, медпрацівники були тут, і моя маленька дівчинка була в істериці,
– розповіла Бекі.

Чому трапився напад?

Після того, як Бекі доставили ​​в найближчу лікарню в Престоні, вона пройшла ряд тестів. Через тиждень їй поставили діагноз "епілепсія".

У наступні дні після нападу Джессіка хворіла протягом декількох днів, що, за словами лікарів, було, ймовірно, симптомом посттравматичного стресу, який викликав напад її матері.

Після повернення в школу їй присудили нагороду за хоробрість, і Бекі говорить, що її дочка тепер прагне допомагати іншим, і хоче в майбутньому стати лікарем або медсестрою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото
сьогодні
7199
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Діти Здорове життя Новини Здоров'я YouTube
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
Вероніка Климська 1257
17 грудня 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
Олена Кандяк 329
17 грудня 15:41 Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом
Анастасія Кушпіт 478
17 грудня 11:00 Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році
Анастасія Манюхіна 1215
16 грудня 18:50 Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності
Євгенія Мазур 775
Новини
Більше новин
Залиште відгук