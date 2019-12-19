7-річна дівчинка врятувала маму завдяки YouTube

Семирічна дівчинка врятувала свою матір після епілептичного нападу, тому що часто дивилася пізнавальні ролики на ютуб.

Семирічна дівчинка зробила екстрену СЛР (серцево-легеневу реанімацію) для своєї матері. Як 7-річна дитина може про це знати? Річ у тім, що вона любить дивитися ролики на ютуб, і одного разу побачила як слід допомогти людині, яка втратила свідомість, пише The Daily Mail.

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Як дівчинка змогла допомогти?

Джессіка дивилася телевізор, коли побачила, як її 32-річна мати Бекі Грін впала на підлогу в їхньому будинку у Престоні. Школярка схопила склянку з водою, і вилила його в обличчя мами, щоб "спробувати розбудити", потім виконала серцево-легеневу реанімацію.

Інцидент стався о 9:30 ранку 26 листопада, після того, як Бекі відвела свого десятирічного сина в школу і повернулася додому, де була Джессіка, тому що хворіла.



Дівчинка зробила серцево-легеневу реанімацію для своєї мами \ dailymail.co.uk

Я включила різдвяний фільм, щоб Джессіка відчула себе краще, і останнє, що я пам'ятаю, це те, що поставила їй чашку чаю, а потім втратила свідомість. Коли я прокинулася, медпрацівники були тут, і моя маленька дівчинка була в істериці,

– розповіла Бекі.

Чому трапився напад?

Після того, як Бекі доставили ​​в найближчу лікарню в Престоні, вона пройшла ряд тестів. Через тиждень їй поставили діагноз "епілепсія".

У наступні дні після нападу Джессіка хворіла протягом декількох днів, що, за словами лікарів, було, ймовірно, симптомом посттравматичного стресу, який викликав напад її матері.

Після повернення в школу їй присудили нагороду за хоробрість, і Бекі говорить, що її дочка тепер прагне допомагати іншим, і хоче в майбутньому стати лікарем або медсестрою.

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