24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Аби запобігти поширенню коронавірусу, у Китаї дезінфікують всі банкноти

148 Читать новость на русском
Коронавірус з Китаю / medicalxpress.com

Китай вирішив дезінфікувати всі старі банкноти, натомість банкам наказано, по можливості, видавати клієнтам нові купюри.

Аби продезінфікувати юані, у банках використовують ультрафіолетове світло та температурну обробку, про це під час прес-конференції повідомив центральний банк Китаю, пише Medical Xpress.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Після дезінфекції, готівку запечатують та зберігають впродовж 7-14 днів. Термін такої "ізоляції" залежить від тяжкості спалаху в конкретному регіоні.

Відомо, що Центральний банк надав провінції Хубей 4 мільярди юанів в нових купюрах.

Втім незрозуміло, як повпливає на поширення інфекції цей захід безпеки, оскільки більшість громадян Китаю надають перевагу мобільним платежам.

Під час опитування, проведеного у 2017 році, майже три чверті респондентів з Китаю повідомили, що можуть не користуватися готівкою цілий місяць.  

Останні новини про коронавірус Covid-19:

  • Станом на 15 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1526 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 1 500 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • На круїзному лайнері "Diamond Princess" на коронавірус захворіли двоє українців.
  • Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
28877
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Банки Китай Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2557
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 14788
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2130
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1939
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8649
Новини
Більше новин
Залиште відгук