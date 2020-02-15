Аби запобігти поширенню коронавірусу, у Китаї дезінфікують всі банкноти

Китай вирішив дезінфікувати всі старі банкноти, натомість банкам наказано, по можливості, видавати клієнтам нові купюри.

Аби продезінфікувати юані, у банках використовують ультрафіолетове світло та температурну обробку, про це під час прес-конференції повідомив центральний банк Китаю, пише Medical Xpress.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Після дезінфекції, готівку запечатують та зберігають впродовж 7-14 днів. Термін такої "ізоляції" залежить від тяжкості спалаху в конкретному регіоні.

Відомо, що Центральний банк надав провінції Хубей 4 мільярди юанів в нових купюрах.

Втім незрозуміло, як повпливає на поширення інфекції цей захід безпеки, оскільки більшість громадян Китаю надають перевагу мобільним платежам.

Під час опитування, проведеного у 2017 році, майже три чверті респондентів з Китаю повідомили, що можуть не користуватися готівкою цілий місяць.

Останні новини про коронавірус Covid-19:

Станом на 15 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1526 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 1 500 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

На круїзному лайнері "Diamond Princess" на коронавірус захворіли двоє українців.

Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.